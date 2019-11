A fotografia íntima de Marisa Cruz que está a deixar os fãs rendidos

NTV Hoje às 12:11, atualizado às 12:40 Facebook

A atriz da TVI publicou uma foto ousada nas redes sociais e os seguidores não resistiram a fazer os mais largados elogios. Já se sabe que Marisa Cruz é uma das mulheres mais “sexy” de Portugal há mais de uma década, desde que fazia capa de revistas masculinas. Depois de um tempo mais discreta, após ser mãe, a apresentadora da TVI regressa agora às imagens sensuais com uma foto em soutien que deixou os seguidores arrebatados. View this post on Instagram Marisa… . . . #entrego #confio #aceito #agradeço #moonlover A post shared by 𝙼𝚊𝚛𝚒𝚜𝚊 𝙲𝚛𝚞𝚣 🐅 (@marisacruz) on Nov […]