A lutar contra um cancro, Bárbara Guimarães mostra crescimento do cabelo

A enfrentar um cancro há cerca de um ano, Bárbara Guimarães mostrou o crescimento do cabelo durante os tratamentos de quimioterapia. A apresentadora da SIC partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia na qual surge diante do espelho e mostra como o cabelo tem crescido “para cima” no decorrer dos tratamentos do cancro de mama. “O que é que faço a este cabelo? Só cresce para cima”, gracejou na descrição da publicação. View this post on Instagram O que é que faço a este cabelo?? Só cresce para cima!!!💋 A post shared by Bárbara Guimarães (@barbaraguimaraesbg) on Nov 4, 2019 […]