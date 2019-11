A nova banda de Pedro Fernandes: “Só falta o disco. Capa já temos”

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Fernandes, Fernando Alvim e António Raminhos são a mais recente sensação das redes sociais. A nova “banda” já tem capa só falta o disco. O apresentador do programa “Ver P’ra Crer”, da TVI, esteve presente no almoço de Natal da Adidas, onde também estiveram diversas caras conhecidas associadas à marca desportiva. Entre conversas, Pedro Fernandes, Fernando Alvim e António Raminhos posaram para a fotografia, em jeito de “boysband”, que o comunicador partilhou no seu perfil de Instagram. “Só falta o disco. Capa já temos. Ideias para o nome?” escreveu Pedro Fernandes na legenda, pedido ajuda aos seguidores para apadrinhar […]