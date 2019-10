A pergunta de Mateus que deixou Diogo Amaral sem resposta

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:49 Facebook

Diogo Amaral ficou sem resposta para uma pergunta feita pelo seu filho mais velho, Mateus. Apanhado de surpresa, o ator pediu ajuda aos fãs. O intérprete, que integra o elenco da nova novela da SIC “Terra Brava”, leou o primógenito a ver um jogo de futebol do Benfica no Estádio da Luz, em Lisboa. Contudo, as coisas não correram como planeado. A meio da partida, Diogo Amarla ficou sem resposta para uma questão de Mateus. “É a segunda vez que venho com o Mateus ver um jogo do Benfica, a pergunta de hoje foi: ‘Pai, porque é que o estádio […]