“A Pipoca Mais Doce” apoia lei que proíbe telemóveis na sala de aula

NTV Hoje às 10:06, atualizado às 10:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, falou sobre o caso do professor que se envolveu fisicamente com um aluno por este estar a utilizar um telemóvel durante a aula. A influenciadora digital comentou, no perfil de Instagram, um episódio que aconteceu numa escola em Alvalade. “Hoje houve (mais) um episódio de confrontos entre um professor e um aluno que desrespeitou a ordem de usar o telemóvel na sala”, começou por escrever. View this post on Instagram O telemóvel apareceu na minha vida aos 18 anos, quando estava prestes a entrar na universidade e já tinha, […]