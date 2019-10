“A Pipoca Mais Doce” rendida a Luis Figo e à sua mulher

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:20 Facebook

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, ficou rendida ao antigo jogador de futebol Luís Figo e à sua mulher, Helen. A influenciadora digital marcou presença, esta quinta-feira, num evento da Cortefiel em Madrid, Espanha, onde teve a oportunidade de conhecer os novos embaixadores da marca: Luís Figo e Helen Svedin. “O Figo e a Helen são as novas caras da @cortefiel_official. Ele é super simpático, acessível, divertido”, começou por escrever a blogger no perfil de Instagram, para a seguir elogiar a mulher do antigo internacional português. View this post on Instagram O Figo e a […]