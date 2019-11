A primeira reação de Maria Rueff após o enfarte

NTV Hoje às 11:06, atualizado às 11:39 Facebook

A atriz sofreu um enfarte do miocárdio no início da semana, está fora de perigo e recebeu a visita de Herman José. Nas redes sociais, a intérprete agradeceu a preocupação do público. Um grande susto. Depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio e ter sido transportada pelo amigo Fernando Fernandes para o hospital de Santa Marta, em Lisboa, Maria Rueff recuperou e falou aos fãs esta quarta-feira. “A todos sem excepção bem haja pela força que as vossas palavras e ações me dão”, escreveu a atriz e humorista no Facebook naquela que foi a primeira reação depois do […]