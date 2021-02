Fernando Rocha "lisonjeado com convite" da TVI, mas vai ficar na SIC

Sara Oliveira Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O humorista recebeu "uma proposta da TVI, mas esse é um capítulo encerrado", como confirmou ao JN. Fernando Rocha garante que se sente "bem onde está" e por isso vai "ficar na SIC".

O artista agradece o interesse da TVI, reconhecendo que ficou "lisonjeado com o convite". "É sinal que andam atentos ao meu trabalho e isso é sempre bom", acrescenta.

Atualmente, Fernando Rocha faz parte do elenco da novela "Amor, amor" e é categórico: "Quero fazer novelas a vida toda e não sei porque não fiz isto antes". Na história da SIC, interpreta o bombeiro Tó Quim.

De resto, também é um dos rostos do programa das tardes de domingo da estação de Paço de Arcos, "Domingão". Vinte e dois anos após se ter dado a conhecer no concurso "Ri-te, ri-te", na TVI, Rocha tornou-se presença assídua no pequeno ecrã.