“A Regra do Jogo” e “Éramos Seis” são os dois programas mais vistos do cabo

Esta segunda-feira, os telespetadores da Globo em Portugal assistiram a novidades na programação do canal. As novas histórias conquistaram o público, o que se refletiu nas audiências. A estreia da novela “A Regra do Jogo”, às 21h15, foi acompanhada por 149,9 mil viewers e foi o programa mais visto da televisão paga portuguesa. Logo a seguir, na segunda posição, ficou “Éramos Seis”, trama inédita em Portugal, e cujo primeiro episódio também foi para o ar segunda-feira, às 18h. O enredo, que conta com a participação dos atores portugueses Ricardo Pereira, Paulo Rocha e Joana de Verona, foi visto por 144,8 […]