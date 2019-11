A sobremesa que deixa Manuel Luís Goucha de água na boca

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:49 Facebook

Manuel Luís Goucha ficou completamente rendido às maças assadas no forno que estão à venda na Sociedade Recreativa de Fontanelas. O apresentador do programa “Você na TV”, da TVI, está a passar o fim de semana em Fontanelas. Longe do ecrã, o intérprete não deixa de comunicar com os seguidores no perfil de Instagram. Esta sexta-feira, Manuel Luís Goucha partilhou a receita das melhores maças assadas do mundo. “Acabadinhas de assar! Com frutos secos no centro, polvilhadas de açúcar de coco e regadas com Creme de Cassis, mas também pode ser com Ginjinha ou Vinho do Porto”, escreveu. View this […]