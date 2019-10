A uma semana de estrear a novela “Terra Brava”, Diogo Amaral elogia o seu núcleo

NTV Hoje às 18:20, atualizado às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova aposta da SIC na ficção estreia-se na próxima segunda-feira e o ator, que desempenha o papel de um cabo da GNR em “Terra Brava” desfaz-se em elogios para o seu núcleo. Depois de gravar a série “Golpe de Sorte” – na qual ainda está no ar, no papel do padre Aníbal -, Diogo Amaral aceitou ser um cabo da GNR na trama da SIC que se estreia na próxima segunda-feira, “Terra Brava”. O intérprete faz parte do núcleo de Noémia Costa, Filipa Nascimento ou Diogo Valssassina e elogiou a equipa de trabalho com a qual contracena mais regularmente. […]