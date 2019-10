A veia competitiva de Cristiano Ronaldo até como pai [vídeo]

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:35 Facebook

Cristiano Ronaldo mostrou-se num momento de diversão com o filho mais velho, Cristianinho, enquanto viajavam dentro de um avião privado. Aquele que é considerado por muitos como um dos melhores jogadores de futebol de sempre já provou por diversas vezes que não gosta de perder nem dentro das quatro linhas, nem fora. Durante uma brincadeira com o primogénito para ver quem marcava mais cestos de basquetebol, o avançado de 34 anos não deixou o pequeno ganhar e no momento da vitória festejou como se de um golo se tratasse, com o famoso “sim!”. View this post on Instagram @jumpman23 Be […]