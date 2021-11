A vida dos três herdeiros de Michael Jackson

Sara Oliveira Hoje às 11:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Doze anos depois da morte do rei da pop, os filhos Prince, Paris e Bigi mostram-se adultos independentes

e com estilos de vida distintos.

Michael Jackson morreu no verão de 2009, aos 50 anos, deixando órfãos Prince, Paris e Blanket (que mudou o nome para Bigi). Sem as máscaras que muitas vezes lhes tapavam os rostos nas aparições públicas ao lado do pai, os herdeiros cresceram e, doze anos depois, já adultos e sem filtros, demonstram ter personalidades muito diferentes. No entanto, nenhum deles menospreza o legado paterno. Dos três filhos, a rapariga é a mais rebelde.

Quase sempre na sombra, Bigi, 19 anos, chamou a atenção quando, no início deste mês, surgiu no programa de televisão "Good morning Britain", para falar sobre as mudanças climáticas. "Temos muito trabalho a fazer. A minha geração sabe como isso tudo é importante", sublinhou, prometendo fazer o melhor que souber para salvar o Planeta.

Bigi Jackson Foto: Direitos reservados

O filho mais velho, Prince, 24 anos, é licenciado em Administração de Empresas. O rapaz escolheu ficar atrás dos palcos e, em 2016, fundou a empresa King"s Song Productions, especializada na produção de vídeos musicais. Dedicou-se também à Heal Los Angeles Foundation, a instituição de caridade criada em 1992 pelo pai. Promovendo várias iniciativas, continua a garantir medicamentos a crianças desfavorecidas e a combater o abuso infantil, assim como a fome, o consumo de drogas e álcool.

No YouTube, Prince partilha ainda a paixão por motas e viagens, algumas delas com a namorada, Molly Schirmang, que conheceu na universidade e com quem está há quatro anos.

Prince Jackson com a namorada Foto: Direitos reservados

PUB

Mais próxima do público é Paris, muito devido à sua exposição nas redes sociais. Irreverente, aos 23 anos, a jovem não deixa ninguém indiferente. Com uns enormes olhos azuis e um físico atraente, a par de muito carisma, estreou-se cedo como modelo, mas participou já também numa série e num filme. Tatuagens e piercings destacam-se na sua descrição, numa altura em que está decidida a vingar no meio musical, tanto com a banda The Soundflowers, que formou com o ex-namorado Gabriel Glenn, como a solo. No passado, quando era adolescente, a falta de amor-próprio levou-a ter ataques de ansiedade e a sofrer de depressão. Atualmente, tem na meditação um aliado do seu bem-estar.

Os três filhos de Michael Jackson seguem caminhos distintos, mas demonstram muitas vezes continuar a ser uma família unida que trabalha junta nos projetos solidários do pai.