Sara Norte: "Trabalhei num bar de alterne e não me envergonho"

A atriz Sara Norte recordou o passado na apresentação da série "Luz vermelha", trama baseada no movimento "Mães de Bragança", que estreia na RTP1 na próxima sexta-feira.

Entre 2010 e 2012 Sara Norte viveu momentos dramáticos: primeiro, foi presa em Espanha por transporte de droga e, mais tarde, foi trabalhar para um bar de alterne, o Delux, em Lisboa. Ironia do destino, estas experiências marcantes acabaram por a ajudar a interpretar "Andreia", uma das prostitutas de "Luz Vermelha", a série inspirada nas "mães de Bragança" que a RTP1 vai estrear na noite de sexta-feira.

Pela mão da guionista Patrícia Muller, a série, que se baseia em factos de há 16 anos, conta com Sofia Nicholson, Margarida Vila-Nova, Afonso Pimentel e João Lagarto no elenco. "É uma série que levou muitos anos a ser pesquisada, fez-me ir até Bragança. Quero agradecer à RTP pela aposta. Espero que prenda os telespectadores. Este não é um tema fácil de se escrever", referiu a guionista.

Sara Norte revela que não se envergonha do passado. "Para o papel foi bom ter uma experiência como a minha, que já trabalhei num bar de alterne, fui gerente, e isso dá-me mais um modelo. Ao menos que essa experiência sirva para isso. Foi uma fase da minha vida, não me interessa falar mais, mas não me envergonho do meu passado", acentuou ao JN, à margem da apresentação da série, no Pinhal Novo.

"A minha personagem chama-se "Andreia" e é prostituta porque não se vê num café a trabalhar nem a ter outra profissão. Não é obrigada a prostituir-se, mas a vida fez com que seguisse esse caminho. Tem uma personalidade muito forte, um passado complicado. Acaba por roubar os clientes às outras e cria problemas."

De santa a diabinha

Ainda na série da SIC "Golpe de sorte" no papel da curandeira Branca, Sara Norte diz que, com "Luz vermelha", "passa de santa a diabinha". E frisa: "Tenho sorte com os meus papéis, porque têm sido muito diferentes". O próximo projeto é "Sombra", um filme de Bruno Gascon, rodado em Viana do Castelo.

Quanto ao casamento com Vasco Cruz, há de acontecer. "Vai realizar-se, finalmente, a meio do próximo ano", informa.

Polémica

Movimento em Bragança até na "Time" foi notícia



Em 2003, um movimento de mulheres em protesto contra as brasileiras que se prostituíam na cidade ficou conhecido como as "Mães de Bragança". O caso ganhou dimensões internacionais e chegou à capa da revista "Time", que elegeu a região como "a nova Amesterdão da Europa". Este mediatismo levou a que a Polícia realizasse rusgas que resultaram no encerramento de quatro casas de alterne, na condenação de seis pessoas a penas de prisão e ainda na saída de dezenas de brasileiras, por se encontrarem ilegais em Portugal.