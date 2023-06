Acidente de mota mata Treat Williams, estrela de "Everwood" e "Hair"

JN Hoje às 07:29 Facebook

Treat Williams, conhecido pelos papéis na série "Everwood" ou no filme "Hair", morreu segunda-feira, num acidente de mota, em Dorset, no estado norte-americano do Vermont. O ator tinha 71 anos.

Segundo as autoridades, o acidente, de cujo Treat foi a única vítima, aconteceu quando um carro virou sem se aperceber de que no sentido contrário vinha a mota. O ator ainda foi helitransportado para um hospital de Nova Iorque, mas acabou por morrer.

Há várias décadas em Hollywood, Treat Williams protagonizou o filme "Hair", baseado no musical da Broadway com o mesmo nome. Já nos anos 2000, deu vida ao Dr. Andy Brown, em "Everwood". Segundo a revista "People", o ator surge nos créditos de mais de 120 séries ou filmes, tendo trabalhado em séries mais recentes como "Blue Bloods", "Chicago Fire" ou "Chesapeake Shores".

"Estou devastado. Ele era o tipo mais simpático. Era tão talentoso", disse à mesma revista Barry McPherson, agente do ator.