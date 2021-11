Adele assume-se um ícone de estilo

Sara Oliveira Hoje às 17:52 Facebook

Bastante diferente após ter emagrecido mais de 45 quilos, Adele passou a ser olhada com mais atenção pelo público, que antes já apreciava a voz e agora também tem a imagem como referência. Aliás, não foi por acaso que a cantora se tornou a primeira a protagonizar, em simultâneo, as capas de novembro das edições americana e britânica da revista "Vogue". Destacou-se vestida com criações Valentino e Vivienne Westwood, confirmando tendências que já são moda, além de destacar os decotes que inspiram mulheres do mundo inteiro.

Na produção britânica, o espartilho amarelo do vestido Vivienne Westwood feito por medida foi a peça que mais impacto causou, ao ponto de ter ter aumentado as pesquisas por este tipo de vestuário em plataformas como a Lyst e, consequentemente, as vendas. Curiosamente, este género de roupas voltou a ser muito procurado no último ano e a própria Adele já tinha usado algo de género em outras ocasiões, desde que emagreceu. Em setembro, por exemplo, exibiu um vestido corpete Schiaparelli por Daniel Roseberry no casamento do jogador de basquete Anthony Davis em Los Angeles, no qual assumiu o namoro com Rich Paul. O visual, mais uma vez, foi muito notado.

A influência de Adele é inegável, mas a verdade é que são os próprios corpetes a despertar o desejo, ao ponto de o consumo reagir sempre que uma celebridade surge com essas peças em público: assim aconteceu quando a empresária Kim Kardashian ou a rapper Doja Cat apareceram com corpetes metálicos.

Curiosamente, Vivienne Westwood é quem reúne várias sugestões usadas por figuras públicas e foi quem, na década de 1970, transformou a peça íntima da época vitoriana num símbolo punk do empoderamento feminino. O que foi visto como uma rebeldia, uma das características que sempre pautou o trabalho da criadora. Atualmente, os corpetes desafiam a sair do conforto instalado nos confinamentos, despertando a sensualidade das mulheres. E com elegância, como tem mostrado Adele.