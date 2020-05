Adele está irreconhecível aos 32 anos

Sara Oliveira Hoje às 13:42 Facebook

A cantora britânica assinalou o 32.° aniversário com uma nova fotografia que surpreendeu os fãs. Nas redes sociais, Adele mostrou-se muito elegante e quase irreconhecível, depois de ter perdido mais de 40 quilos.

"Obrigada por todo o amor que me enviaram no meu aniversário", partilhou Adele esta quarta-feira, desejando que todos os seguidores "estejam bem, a salvo, neste tempo de loucos".

A artista agradeceu ainda "a todos os trabalhadores essenciais que nos mantêm a salvo enquanto arriscam as suas vidas", embora a maioria tenha reparado mais no seu novo visual.

Só no ano passado, Adele perdeu 22 quilos, mas a imprensa internacional nota que, no total, enquanto esteve afastada dos palcos, abateu cerca de 45 quilos, estando agora quase irreconhecível.

Os fãs apreciaram a grande transformação física e não a pouparam aos elogios, além de lhe pedirem uma nova canção. E, sem uma grande festa de aniversário como a que ofereceu em 2019, desta vez a cantora somou muitos mimos virtuais.

A nova silhueta é fruto de uma mudança no estilo de vida, como antes tinha revelado Adele. Uma dieta mais equilibrada e a prática desportiva aliaram-se em prol do objetivo de "ser uma mãe o mais saudável possível".

A intérprete de "Someone like you" tem um filho, Angelo, de sete anos, fruto do casamento com o empresário Simon Konecki, que entretanto chegou ao fim.