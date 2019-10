Adele ganhou cerca de 68 mil euros por dia com pausa na carreira musical

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:38 Facebook

Apesar da pausa na carreira musical, Adele continuou a receber milhares de euros por dia durante o ano passado. De acordo com o jornal The Sun, a cantora ganhou cerca de 56 milhões de euros, uma média de cerca de 68 mil euros por dia, mesmo sem qualquer atividade na música. Segundo a mesma publicação, grande parte do lucro tem origem na venda de discos lançados anteriormente por Adele e ainda nos direitos autorais sobre as músicas e as respetivas letras. A artista optou por fazer uma pausa na carreira devido ao divórcio com Simon Konecki, após sete anos de […]