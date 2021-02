"Adoro estar grávida", diz Andreia Santos

Sara Oliveira Hoje às 19:36 Facebook

A poucos dias de ser mãe de Matilde, mulher de Vítor Baía despiu-se para perpetuar estado de graça.

A gestação é um momento de felicidade para grande parte das mulheres e Andreia Santos não é exceção. Em contagem decrescente para ser mãe pela segunda vez, a mulher do antigo guarda-redes Vítor Baía protagonizou uma sessão fotográfica artística em verdadeiro estado de graça.

À semelhança de outras figuras públicas, como Rita Pereira ou Carina Caldeira, a nutricionista despiu-se perante as câmaras do fotógrafo de moda André Brito, deixando em destaque a beleza de quem gera um filho no âmbito de "The Belly Project". O resultado da produção foi partilhado nas redes sociais por Andreia, orgulhosa da "lembrança tão bonita destes nove meses" da sua vida.

"Adoro estar grávida e a poucos dias do nascimento da Matilde já começo a sentir saudades de a ter dentro de mim, com os nosso corações a baterem em uníssono", disse Andreia Santos. Para perpetuar esta fase, prometeu "guardar estas fotos com especial carinho". Matilde será o seu segundo filho da relação com Baía, com quem tem também Rodrigo, de dois anos e meio. O menino reúne agora muitas atenções, para não sentir tanto a chegada da bebé. Fruto dos dois anteriores relacionamentos, o vice-presidente do F.C. Porto é ainda pai de Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 24, e Afonso, de 13 anos.