Adrien Silva e família divertem-se na Disneyland

Adrien Silva e a família viajaram até Paris, na França, este fim-de-semana, onde se divertiram no parque temático da Disneyland. Acompanhado pela mulher, Margarida Neuparth, e pelos três filhos, Santiago, Thomas e Maria Clara, o futebolista fez uma pausa na cidade francesa e, nas redes sociais, revelou alguns momentos do passeio. “Momentos importantes para inspirar o sonho e a imaginação das crianças e de todos nós”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Momentos importantes para inspirar o sonho e a imaginação das crianças e de todos nós ❤ #Familia #SemprecomCoracao A post shared by Adrien Silva (@adriensilva23) on […]