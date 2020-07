Advogada associada a Jorge Jesus diz estar a ser agredida nas redes sociais

JN Hoje às 18:58 Facebook

A advogada e assessora de Jorge Jesus diz "estar a ser cobardemente agredida nas últimas horas" nas redes sociais. A acusação seguiu-se após u​​​​​m site brasileiro ter especulado sobre um caso do treinador com Ana Paula Belinger. A informação foi entretanto divulgada por vários meios de comunicação do país. Fonte ligada ao treinador desmente, ao JN, a situação.

Num momento em que subsistem dúvidas sobre o futuro imediato do treinador no Flamengo, face à aproximação do Benfica, o nome de Jorge Jesus é associado pelo site de notícias "Mag-For Fashion Vips" a uma relação com a sua assessora jurídica no Brasil. Fonte ligada ao técnico desmente o caso, bem como a própria advogada que deixou um vídeo nas redes sociais sublinhando "estar a ser covardemente agredida nas últimas horas".

Apesar de falar de "vazamento de fotos", a publicação apresenta apenas imagens do treinador com a advogada que já haviam sido publicadas nas redes sociais de Ana Paula Belinger. A associação entre Jorge Jesus e a brasileira terá começado com acusações das redes sociais, que insinuavam que o português iria regressar ao nosso país, depois de o romance ter sido descoberto.