Afinal, Matthew Perry gostava de Courtney Cox… na vida real

Matthew Perry estava apaixonado por Courtney Cox na vida real. O amor que o ator viveu como Chandler Bing na série “Friends” passou para fora do ecrã. Nas primeiras temporadas, as personagens de Chandler e Monica são apenas amigos. Contudo, a partir da quarta temporada, os dois começam uma relação de amor que se estende até ao fim da história. De acordo com a informação avançada pela revista “Us Weekly”, que recolheu declarações junto de uma fonte, Matthew Perry “sempre foi apaixonado” pela colega de elenco e “nunca a conseguiu esquecer”. View this post on Instagram Guess who I had […]