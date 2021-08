Afonso Reis Cabral: "Se me ligarem do trabalho, despeço o patrão que sou eu próprio"

Catarina Ferreira Hoje às 08:38 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" do escritor Afonso Reis Cabral.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

desligar a Internet.





2. É este ano que vou ler...

"Ulisses", de James Joyce (todos os anos digo isto a mim mesmo para justificar o ócio, e depois nunca leio o calhamaço chato e fico-me só pelo ócio).



3. Se me ligarem do trabalho, eu...

despeço o patrão, que sou eu próprio.



4. Jamais passaria férias com....

Hannibal Lecter.



5. Nem a pandemia me vai impedir de...

dizer que é desta que leio o "Ulisses".

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

penso que estou perante um animal racional.



7. A minha banda sonora deste ano vai ser ...

a minha "playlist" infindável no Spotify.



8. O que me irrita mais nas férias é...

a obrigação moral de acordar tarde. Acordar depois das sete implica muita força de vontade.



9. Os amores de verão são...

mais ou menos amores de todas as estações, hoje em dia.



10. Um verão que jamais esquecerei é...

um verão em que consiga acordar depois das oito.