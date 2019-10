Ágata confessa que foi traída pelo marido

NTV Hoje às 09:30, atualizado às 09:43 Facebook

Em lágrimas, Ágata abriu o livro, esta segunda-feira, e confessou ter sido traída pelo ex-marido, Francisco Carvalho. Depois de ter estado à conversa com Júlia Pinheiro sobre o cancro na bexiga, no programa “Júlia”, da SIC, a cantora revelou que terminou a relação de mais de duas décadas com o empresário musical por este ter estado envolvido com outra mulher. “Nós somos sempre as últimas a saber não é?” começou por dizer a intérprete, de 59 anos, à apresentadora, visivelmente emocionada, explicando de seguida que foi uma amiga que lhe contou por telemóvel que o ex-companheiro a estava a trair […]