Alana Martina festeja aniversário sem o pai Cristiano Ronaldo

O tempo voa e Alana Martina já faz três anos. A menina está hoje de parabéns mas, mais uma vez, não contará com a presença do pai, Cristiano Ronaldo, para a ajudar a apagar as velas.

À semelhança do ano passado, o craque está em Portugal ao serviço da seleção, mas a companheira, Georgina Rodríguez, já começou a celebrar na segunda-feira, montando uma festa do pijama na casa de Turim, Itália.

Alana é a única filha biológica de CR7 e Georgina e também a que está registada como cidadã portuguesa, se bem que seja tratada da mesma forma que os irmãos, Cristianinho, de 10 anos, e os gémeos, Eva e Mateo, de três anos. Aliás, a namorada do jogador da Juventus há muito que se assumiu como mãe das crianças e até já manifestou o desejo de ter mais filhos.

Com Ronaldo em Lisboa e focado nos jogos da Liga das Nações, ontem Georgina mostrou-se a fazer tratamentos estéticos numa clínica em Madrid, Espanha, deixando antever que escolheu a capital espanhola para cantar os "parabéns a você" a Alana. Afinal, foi no Hospital Universitário Quirón, perto da urbanização La Finca, onde o internacional português tem uma moradia, que, em 2017, a menina veio ao Mundo.

Ronaldo vai estar longe por causa do futebol, mas nunca deixa de mimar a família, assumindo publicamente sentimentos e emoções. Mesmo que há mais de um mês que não se mostre com a namorada ou com as crianças, por causa de ter estado infetado com covid e, consequentemente, isolado. E, mal o teste deu negativo, teve de correr para os relvados.