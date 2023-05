Alejandro Sanz e Robbie Williams lançam foco sobre a saúde mental

Sara Oliveira Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Antes de arrancar nova digressão, cantor espanhol Alejandro Sanzde clarou-se "triste e cansado", enquanto o britânico Robbie Williams, no North Festival, recordou as suas fases depressivas

No último ano, muitos são os famosos que têm vindo a público admitir fragilidades psicológicas. Entre os mais recentes, o cantor Alejandro Sanz, de 54 anos, surpreendeu ao falar abertamente nas redes sociais da sua saúde mental.

"Não estou bem, não sei se isso serve de algo, mas quero dizê-lo. Estou triste e cansado", começou por escrever o músico espanhol. O intérprete de "Corazón partío" admitiu que chega mesmo a equacionar a sua existência, mas que está a trabalhar "para que isso desapareça". "Subirei aos palcos e algo dentro de mim me dirá o que fazer. Mas às vezes, eu nem quero existir. Literalmente. Sei que existem pessoas que se sentem assim e eu sinto-me igual", acrescentou.

PUB

Os fãs reagiram com mensagens de apoio, admirando a sua sinceridade e a coragem em quebrar tabus, o que deixou Sanz sensibilizado: "Nos últimos dias, tenho recebido muito amor de diferentes maneiras e sou muito grato por tudo isso. Tive um forte surto este fim de semana e, embora a luz ainda não tenha chegado, parece que um vaga-lume despertou no meu peito", disse, dias antes de arrancar a nova digressão que, garante, não querer cancelar.

"Acho que, com ajuda certa e apoio nos shows, conseguiremos superar isto. Além disso, não acho que isolar-me seja uma boa ideia", sublinhou.

Robbie abriu coração no Porto

Os fãs, e mulher e os filhos são a razão para Robbie Williams continuar. Domingo, no Porto, no palco do North Festival, o artista britânico de 49 anos voltou a recordar as suas fases depressivas, confessando que se sentiu "em baixo" semanas antes do concerto.

"Terapêutico" e "motivacional" foi como algumas pessoas que o ouviram na Invicta classificaram a sua partilha em palco, sublinhando que o cantor "abriu o coração" ao falar "da sua depressão e ansiedade". Robbie agradeceu "o abraço gigante" que sentiu.

A depressão, a ansiedade e a exaustão não escolhem idades, nem estatutos, se bem que a fama pareça ser um gatilho. Aos 23 anos, o cantor luso-canadiano Shawn Mendes adiou e depois cancelou a digressão mundial de 2022 para se focar na saúde mental. Foi "uma decisão difícil, mas gratificante", pois implicou "muita terapia", como revelou.

Mulher de justin Bieber também

Selena Gomez e Justin Bieber são outras estrelas que também abrandaram o seu ritmo de vida, cancelando ou adiando espetáculos para cuidar da saúde mental.

Também a mulher de Bieber, a modelo Hailey, recentemente desabafou sobre o tema, admitindo sentir-se "frágil". "Sinceramente, desde o início de 2023, tive alguns dos momentos mais tristes e difíceis da vida adulta, e a minha mente e emoções estão frágeis. Eu sei que muitas outras pessoas sentem o mesmo que eu, portanto saibam que vocês não estão sozinhos", disse no Instagram.