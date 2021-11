Alex Telles apresenta nova paixão

Sara Oliveira Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Findo o casamento com Priscila Minuzzo, craque do Manchester United e ex-portista assume estar apaixonado. A eleita chama-se Vitoria Schneider e faz sucesso no Instagram.

Saiu do F.C. Porto em outubro de 2020 rumo ao Manchester United, mas em Portugal ainda todos se lembram de Alex Telles que, nas redes sociais, vai mantendo proximidade com os adeptos lusos. No Instagram, o craque brasileiro também deixou ver que tem uma nova paixão.

O casamento com Priscila Minuzzo, com quem subiu ao altar no verão de 2018 e ao lado de quem assinou várias iniciativas solidárias na Invicta, chegou ao fim e é ao lado de uma outra mulher que o futebolista dá nova oportunidade ao amor. Mantendo alguma discrição no que respeita à vida pessoal, Alex Telles não resistiu ainda assim a partilhar, há dias, uma história com Vitoria Schneider, a atual namorada, com um coração e estrelas. Ela também já tinha publicado imagens dos dois, sempre com emojis apaixonados.

Vitoria, de 26 anos, estreou-se a ver os jogos do United a 11 de setembro e já não falha, posando nos camarotes do estádio Old Trafford para o telemóvel da amiga Monique Salum, a mulher do médio Fred Rodrigues. Nos comentários, destacam-se sempre as reações da irmã e empresária de Alex, Hellen Telles, a elogiar a "cunhada". Há um mês, a jovem acompanhou o jogador num regresso ao Porto e mostrou-se no Vinha Boutique Hotel, em Vila Nova de Gaia, bem como na Foz. Imagens muito apreciadas pelos mais de 63 mil seguidores, entre eles Claúdia Lopes, a namorada de Diogo Dalot, colega de balneário de Telles. Antes, tinha passeado pela baixa e pela Ribeira, e fez praia na Madalena, (Gaia).

Com a paragem dos campeonatos por causa das seleções, Alex Telles viajou novamente até ao nosso país, mas desta vez sozinho, pois Vitoria aproveitou para ir ao Brasil matar saudades.