Alex Telles repõe energias após clássico com cabrito assado no forno

No rescaldo da vitória do F.C.Porto frente ao Benfica, o defesa Alex Telles meteu-se à estrada para experimentar uma das grandes especialidade do famoso restaurante Figurino do Douro, em Melres, Gondomar. À mesa, o cabrito assado no forno encheu as medidas ao craque.

Com mais um golo somado na conta pessoal e logo contra o rival Benfica, o portista Alex Telles repôs energias com um almoço demorado num espaço bastante frequentado por famosos de todas as áreas da sociedade.

No local, o craque brasileiro foi reconhecido pelos outros clientes e houve mesmo quem o parabenizasse pelo jogo da véspera e pela penalidade bem convertida. Alex respondeu com sorrisos, depois de recebido pelo anfitrião, Valter Vieira.

Na hora de escolher o que comer, o defesa azul e branco não hesitou e apontou para a grande especialidade da casa: o cabrito assado no forno. Desfrutou ainda de vistas privilegiadas para o rio Douro, a partir de Melres, em dia de folga, antes de arrancar a preparação para a segunda mão das meias de final da Taça de Portugal, quarta-feira, ante o Académico de Viseu.