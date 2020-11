Alexandra Borges vai sair da TVI

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A repórter de investigação está de saída do quarto canal, poucos meses depois de Ana Leal também ter batido com a porta.

Mais uma saída de peso na TVI. Depois de Ana Leal, que saiu em colisão com a antiga direção de Informação, liderada por Sérgio Figueiredo, agora é outra grande repórter, Alexandra Borges, a sair da estação.

A jornalista tinha a seu cargo os grandes formatos de reportagem do quarto canal, como foi o caso do mais recente, "Amor Sem Fim: Um Ano Depois", que teve um excelente desempenho nas audiências.

"Obrigada por terem estado desse lado! Ontem, a audiência de 'Amor sem fim: um ano depois' chegou praticamente a 1 milhão e 200 mil espectadores. Em média, 1 milhão e 66 mil pessoas assistiram a este novo capítulo da história de amor que continua a emocionar o país e que, por ser 'sem fim', ainda não acabou!", escreveu a profissional há uma semana no perfil de Instagram.

Mas, para Alexandra Borges, o "amor" de vários anos com a TVI teve mesmo um fim, apesar de ter muita notoriedade na estação de Queluz de Baixo e denunciar casos de injustiça ou que colocavam a cidadania em causa.

A jornalista já ganhou vários prémios nacionais e internacionais de distinção em jornalismo e, há dois anos, foi distinguida como a personalidade feminina do ano de 2019 na categoria de TV/Informação.

No mesmo ano foi considerada dos três jornalistas mais influentes em Portugal, num estudo realizado pela Omnicom, Cision e Universidade Católica Portuguesa, que analisou a atuação de 45 profissionais do jornalismo com uma ação mais efetiva na sociedade.