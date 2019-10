Amanda Holden parte perna após “queda desagradável”

NTV Hoje às 10:56, atualizado às 11:08 Facebook

Amanda Holden teve de ser operada de urgência depois de ter partido o osso da perna em dois sítios diferentes enquanto estava de férias com a família. A apresentadora de televisão, mais conhecida por integrar o júri do programa “X Factor” (ITV), sofreu uma “queda desagradável” e teve de ser operada de imediato na sexta-feira passada. “Sofri uma queda desagradável durante as nossas férias em família. Fiz uma operação na sexta-feira”, contou a comunicadora britânica em declarações ao jornal daquele país “The Sun”. Ainda de acordo com a referida publicação, Amanda Holden vai voltar a trabalhar na próxima semana. No […]