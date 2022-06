Amores que se estreiam no verão entre os famosos

Há novos casais a desfilar nos festivais, passadeiras vermelhas e areais. A paixão está no ar e à vista.

O amor anda no ar e há muitos casais famosos que o confirmam. Para muitos é o primeiro verão a dois ou, pelo menos, aquele em que as relações são do conhecimento público. Alguns têm motivos extra para celebrar, como é o caso da apresentadora Alice Alves e do chef Carlos Afonso que, depois de se terem aproximado no programa "All together now" em 2021, foram criando uma relação, até que, no início deste ano, o namoro foi assumido. Agora esperam o primeiro filho, uma menina, que se chamará Benedita.

Já o romance do piloto Bernardo Sousa e da influenciadora Bruna Gomes nasceu perante as câmaras em "Big brother famosos" e foi oficializado no confessionário a 3 de abril. De volta à vida real, os dois têm-se mostrado inseparáveis, mas a jovem brasileira sublinha que estão "a viver passinho a passinho, porque começou num reality show". "Não é como um relacionamento normal, que é uma construção, mas estamos a divertir-nos muito", acrescenta, preparando-se para regressar ao país natal, com bilhete de volta a Portugal.

Depois de casamentos terminados e outras vivências, a atriz Mafalda Rodiles e o escritor Gustavo Santos selaram um comprometimento com uma sessão de fotografias à beira-mar. Foi em maio e a vida a dois parece aprovada pelos dois filhos dela, que até surgem em imagens posteriores. Apaixonados, o ator Luís Lourenço e a jornalista Ana Patrícia Carvalho fizeram-se notar no primeiro fim de semana do Rock In Rio Lisboa (RiR). No Parque da Bela Vista, desfrutaram do primeiro evento a dois, depois de assumirem o romance numas férias em Aruba, Caraíbas.

Mais discretos, mas livres de didascálias, os atores Ivo Lucas e Joana Aguiar - que fizeram par romântico na novela da "Amor, amor"- têm tentado manter a paixão longe dos olhares indiscretos, mesmo que já tenham entrado juntos em 2022 e na Tailândia. Além disso, há fotografias que os comprometem, mesmo na apresentação de "Lua de mel", cujo elenco integram, e os dias quentes prometem mais paparazzi.

Sara encontrou Nacho

A top model Sara Sampaio reencontrou o amor ao lado do produtor de Hollywood Zac Frognowski, faltando saber se é já este verão que lhe apresenta o melhor de Portugal, ou se prefere o calor das Caraíbas. No que respeita a estrelas internacionais, Sara Carbonero vive uma nova relação ao lado do músico Nacho Taboada, mais de um ano depois de se ter divorciado do ex-guarda-redes Iker Casillas. A jornalista espanhola e o artista já foram apanhados aos beijos, mas oficialmente ainda não posaram e muito menos publicaram selfies juntos nas redes sociais. A caminho do nosso país, para atuar domingo no RIR, Anitta namora há cerca de um mês com o produtor e DJ canadiano Murda Beatz e até admite casar-se e ter filhos. Mesmo que esteja a ser acusada de traição por alegadamente ter beijado um segurança durante o último espetáculo que deu em Ibiza.