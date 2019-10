Ana Águas: “Fomos todos ingénuos”

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:04 Facebook

A instrutora de fitness admite que os concorrentes foram “guiados” pela produção. Não fala com Hugo e, no novo programa, está curiosa com Ana Raquel. As discussões com o ex-marido, Hugo Oliveira, marcaram a primeira edição do “Casados à Primeira Vista” e os dois nunca mais voltaram. Sobre o motorista, Ana Águas arruma o assunto: “Não resultou porque eu e o Hugo não tínhamos nada a ver um com o outro. Desde o início que entrámos em choque, mas se fosse cá fora tinha posto logo um ponto final na relação”, limita-se a dizer. Sobre esta nova temporada, a instrutora […]