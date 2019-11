Ana Brito e Cunha desfruta de viagem em família

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Brito e Cunha viajou em família até Londres, em Inglaterra, para três dias de passeio. Nas redes sociais, a atriz tem dividido a aventura com os fãs. A intérprete revelou, no perfil da rede social Instagram, que aproveitou alguns dias fora de Portugal na companhia do marido, Afonso Coruche, e do seu filho, Pedro Afonso, de dois anos. “Tenho mais ainda do que sonhei. Um marido que amo, admiro, respeito e com quem rio tanto tanto, e um filho tão ‘bacano’, tão bonito e tão companheiro fomos três dias de namoro passear e foi o melhor que fizemos”, lê-se […]