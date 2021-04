Ana Guedes Rodrigues: "Já tinha havido um namorico da RTP"

Sara Oliveira Hoje às 10:49 Facebook

Jornalista confessa ao JN que já não era feliz no Porto Canal. Motivada para os desafios na estação pública, espera vir a apresentar o "Jornal da tarde".

Foi há duas semanas que Ana Guedes Rodrigues se estreou na estação pública, na RTP3, conduzindo o espaço informativo "18/20". A jornalista diz estar agora "mais à vontade" na nova casa.

Em conversa com o JN, a pivô afirma que teve "uma receção muito boa, o que tornou tudo mais fácil". A oportunidade no canal público devolveu-a "ao ritmo frenético da atualidade" que perdera nos últimos dois anos em que só fez programas de entretenimento.

Em janeiro, quando saiu do Porto Canal, onde trabalhou nos últimos sete anos, Ana Guedes Rodrigues teve "algum receio" de nunca mais fazer televisão. Mas "a esperança era maior" que o medo, uma vez que tem uma carreira consolidada, com bastantes contactos, sublinha. "Achava mais difícil era voltar à informação", ressalva.

O convite da RTP "foi inesperado, porque não estava à espera que acontecesse tão rápido". Se calhar, diz, "nem acontecesse nesta fase". "Mas a verdade é que já tinha havido um namorico", confidencia.

Na altura, recorda, "já estava no Porto Canal e houve uma abordagem para vir para a RTP que não se concretizou, pois tinha outro papel no Porto Canal (era diretora de informação) e não conseguimos compatibilizar interesses. Agora parece que tudo se compôs, fazia todo o sentido aceitar". A saída do canal detido pelo F. C. Porto era inevitável. "Não tinha dúvidas sobre o que queria. Na minha perspetiva, não fazia sentido continuar no Porto Canal onde já não era feliz e onde os projetos que tinham para mim também já não me motivavam". Na despedida, "era um canal de televisão com o qual já não me identificava", assegura.

Na RTP, a jornalista está pronta "para agarrar os desafios". "Neste momento, é o "18/20". Mas também vou estar presente aos fins de semana e experimentar outros cenários. Vou apresentar o "3 às 19", na RTP3, o "Jornal 2", na RTP2, e ainda o "24 horas", novamente na 3. E vai haver outros dias em que vou conduzir o "Bom dia", na RTP1", antecipa. A jornalista promete dar o melhor se um dia for convidada para apresentar o "Jornal da tarde". Afinal, argumenta, "apresentava o "Jornal da uma" na TVI e o formato é mais ou menos parecido".

O marido, António Queirós, e os filhos, António e Afonso, de quase nove anos, foram dos primeiros a saber da novidade. Os gémeos ficaram "muito contentes, pois estavam um bocado ansiosos pelo facto de a mãe estar sem trabalho", mesmo sabendo que ela deixará de ir buscá-los à escola.