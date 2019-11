Ana Guiomar: “Ando num gozo do caraças”

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Com “Golpe de Sorte”, “Ver Pr’a Crer” e “Desliga a Televisão”, a atriz faz o pleno nos três canais generalistas. Ana Guiomar anda feliz da vida… mas com pouco tempo para ser mãe. Ela está em todas. Na SIC, em “Golpe de Sorte”, dá vida a Patrícia, a empregada da pensão, na TVI, em “Ver Pr’a Crer”, apresenta-se a concurso e, finalmente, em “Desliga a Televisão”, na RTP, faz os mais divertidos “sketches”. “Vou escolhendo o que quero fazer e está a ser um ano em pleno com Teatro, o ‘Desliga a Televisão’, o ‘Golpe de Sorte’ e agora o […]