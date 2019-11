Ana Guiomar de luto após morte do seu avô

NTV Hoje às 10:30, atualizado às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Guiomar está a viver um dia difícil depois da morte do seu avô. A notícia foi partilhada pela atriz nas redes sociais. A também apresentadora, que se mudou recentemente da SIC para a TVI, recorreu ao perfil de Instagram para dividir com os seus seguidores um dos piores momentos da sua vida : a morte do seu avô. “Meu querido avô, que sorte a minha por te ter tido! Até já meu rapaz novo”, pode ler-se na legenda de uma fotografia do seu “rapaz novo”. View this post on Instagram Meu querido avô, que sorte a minha por te […]