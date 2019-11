Ana Guiomar mostra tesourinho de infância

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Ana Guiomar enterneceu os fãs ao revelar uma recordação de infância com o irmão, Gonçalo Pereira, nas redes sociais. A apresentadora da TVI partilhou no perfil de Instagram uma fotografia inédita encontrada no baú das recordações, na qual surge com o irmão na cama, de peluche e chucha na mão. “Quando éramos pequeninos adormecíamos assim… Ele agora adormece em parques de estacionamento”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Quando éramos pequeninos adormecíamos assim… ele agora adormece em parques de estacionamento. 😎 A post shared by Ana Guiomar (@anaguiomar.oficial) on Nov 18, 2019 at 12:59pm PST TEXTO: Mariana Capante […]