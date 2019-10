Ana Guiomar: “Na casa dos meus avós houve sempre bichos por perto”

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:37 Facebook

Ana Guiomar aproveitou o domingo para visitar a casa dos seus avós. Nas redes sociais, a atriz partilhou uma foto do momento. A namorada do ator Diogo Valsassina desfrutou do dia de folga na companhia dos seus avós e da “filha” de dois anos chamada Lili, que chegou aquele lar bastante tarde. “Na casa dos meus avós houve sempre bichos por perto. Sempre!” começou por escrever a intérprete no perfil de Instagram, para a seguir explicar: “Tomaram conta dos meus bichos, quando ainda tinham energia, vezes e vezes sem fim.” View this post on Instagram Na casa dos meus avós […]