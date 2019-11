Ana Malhoa lembra atuação especial com pai

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:24 Facebook

Ana Malhoa lembrou, esta sexta-feira, uma atuação musical que teve quando era mais nova ao lado do seu pai, José Malhoa. A cantora recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para partilhar com os seus seguidores um tesourinho que encontrou lá em casa. No vídeo, pode ver-se a intérprete quando era criança. “É a minha vida, amo a música e todos aqueles que continuam juntos nesta caminhada… a miúda sonhou… aquele brilho no olhar continua igual, porque ainda há muito mais para realizar”, escreveu. View this post on Instagram É a minha vida , amo a música e todos […]