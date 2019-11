Ana Marques sobre Cláudio Ramos: “Será sempre uma lição de vida para mim”

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:41 Facebook

Ana Marques fez questão de assinalar publicamente o aniversário do amigo e comentador Cláudio Ramos que completa, esta segunda-feira, 46 anos. A apresentadora do programa “Alô Portugal”, da SIC, decidiu abrir o livro e homenagear o colega de painel do “magazine” “Passadeira Vermelha” no dia em que este celebra mais um ano. “Este miúdo será sempre uma lição de vida para mim… pelo improvável desta amizade, o inesperado trabalho que nos juntou e o preconceito que caiu por terra. Haja o que houver… eu estou aqui! PARABÉNS! Estás uma brasa… mais que nunca”, escreveu a comunicadora no Instagram. View this […]