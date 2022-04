Ana Moura desfruta da etapa final da gravidez

Na reta final da gravidez, Ana Moura aproveitou um almoço à beira-mar para posar com a proeminente barriga, para mais tarde recordar. A fadista está à espera de uma menina, fruto da relação com o músico Pedro Mafama.

Uma imagem vale por mil palavras e Ana Moura, de 42 anos, não precisa de escrever nada para deixar perceber o quanto está feliz por, em breve, se estrear na maternidade.

Esta sexta-feira, depois de um almoço à beira-mar, a fadista deixou-se filmar e fotografar com a grande barriga em destaque. A partilha no Instagram foi aplaudida pelos seguidores, entre eles várias figuras públicas que elogiaram o estado de graça.

O bebé, do sexo feminino, é fruto do namoro com o músico Pedro Mafama, de 29 anos, que também comentou a publicação com emojis da Sininho e estrelas, deixando perceber que partilha a mesma felicidade.

O casal está quase a ser pai pela primeira vez, concretizando o maior projeto a dois, depois de já ter trabalhado junto. Foi Mafama que escreveu "Andorinhas", o single que marcou uma nova fase da carreira de Ana Moura.

