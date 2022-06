Ana Peleteiro foi vítima de namoro abusivo

Atleta diz ter vivido "uma relação de manipulação, muito má e tóxica".

Grávida de uma menina, fruto da relação atual com fruto do relacionamento com o também triplista Benjamin Campaoré, a atleta Ana Peleteiro confessou, numa entrevista, que foi vítima de abusos sexuais por parte de um ex-namorado.

A atleta esclareceu ter vivido "uma relação de manipulação, muito má e tóxica", sem nunca revelar a identidade do agressor.

A campeã de triplo salto e ex-namorada de Nélson Évora diz que só se deu conta do que se tinha realmente passado ao ouvir o relato de uma jovem com a qual se identificou.