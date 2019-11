Ana Sofia Martins assinala Dia Nacional do Pijama

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 16:01 Facebook

Ana Sofia Martins fez questão de assinalar publicamente o Dia Nacional do Pijama com uma fotografia de um momento divertido. A atriz e modelo partilhou um vídeo nos InstaStories, ferramenta do Instagram, em que se mostra vestida de pijama a dançar ao ritmo da música “A Moda Do Pisca-Pisca”, de Ruth Marlene. Recorde-se que Ana Sofia Martins deu o nó com David Fonseca numa cerimónia secreta, em outubro. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Ana Sofia Martins revela detalhes sobre casamento secreto com David Fonseca