Ana Sofia Martins revela detalhes sobre casamento secreto com David Fonseca

Ana Sofia Martins abordou, pela primeira vez, o tema do casamento secreto com David Fonseca e revelou alguns detalhes sobre a cerimónia. Após trocarem alianças numa cerimónia privada, em setembro deste ano, a modelo admitiu, em entrevista ao programa da TVI “Você na TV!”, que não usou vestido de noiva mas levou o típico ramo de flores. “Não me identifico [com o vestido de noiva] porque não tem a ver com a minha maneira de ser, mas fui de smoking branco” realçou, revelando que escolheu “frésias e rosas de Santa Teresinha” para o ramo. Ana Sofia Martins explicou ainda que […]