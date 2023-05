Ana Varela em dose dupla na TV: "Sou muito feliz a fazer o que faço", diz a atriz

Sara Oliveira Hoje às 18:52 Facebook

Atriz Ana Varela pode ser vista na novela "Queridos papás", na TVI, e no telefilme "Jogos de enganos", na RTP. Esta terça-feira celebra o 35.º aniversário com novos projetos profissionais e pessoais - como recuperar uma casa no campo.

Ana Varela faz 35 anos sem precisar de apresentações, mostrando-se atualmente na novela "Queridos papás", na TVI, e no telefilme "Jogos de enganos", que estreou na RTP e está disponível na RTP Play. Dois papéis distintos que permitem à atriz confirmar a sua versatilidade.

Em "Jogos de enganos", Ana interpreta Rosário, "uma costureira fogosa, à frente do seu tempo, que vive em Alcobaça, num meio muito pequeno, onde as mulheres a olham de lado. E ela acha que há mais mundo do que Alcobaça". O projeto da RTP foi rodado há dois anos e a personagem não se cruzou com a sua Camila de "Queridos papá", descrita como "uma mulher "workaholic", muito dona de si própria, com objetivos pessoais e profissionais muito definidos e que acaba por levar tudo à frente". "É uma personagem mais reativa e muito perspicaz. É muito giro trabalhar isso", diz Ana.

Descobrir o mundo sustentável

Na rua é abordada por quem segue a história. "Vêm-me perguntar se a Camila vai ficar com o Matias [José Fidalgo] ou com o Jaime [Fernando Pires]. O feedback prende-se com o facto de ser uma novela mais leve, descontraída e divertida", nota Ana Varela.

Longe das câmaras, despida de qualquer personagem, Ana Varela mantém o blogue Green Little Steps, onde partilha a sua forte ligação à natureza e as suas rotinas em prol da sustentabilidade, que está "a expandir agora para outro projeto". "Com reconstrução e remodelação de uma casa no campo - para onde me pretendo mudar -, estou a descobrir o mundo da sustentabilidade. Portanto, estou sempre a aprender", revela.

Os vários desafios da maternidade

Natural da Parreira, aldeia da Chamusca, Ana Varela concretiza "finalmente" o desejo de voltar a viver no campo, sem deixar de estar perto de Lisboa, como faz questão de sublinhar: "São 30 minutos e permite-me ter um estilo de vida mais calmo do que aqui na cidade, que está cada vez mais populosa".

A artista tem duas filhas, Dalila, de quase 11 anos, e Alice, de seis, e não esconde que ser mãe obriga a adaptações. "Cada fase tem os seus desafios, não tarda vem o desafio da adolescência, sinto a Dalila mudar e a transformar-se e, está curiosa em relação a essa nova fase", avança.

Em contagem decrescente para o fim das gravações da novela da TVI, Ana adianta que, em breve, terá novidades "não só como atriz", mas disso ainda não pode falar.

Foi há 15 anos que se estreou na representação, quando ainda estudava Economia, motivo que a fez mudar para a capital. Na série online "T2 para 3" percebeu o que queria ser e a licenciatura ficou pelo 2.0 ano, sem que se arrependa. "Tudo aquilo que fomos continua a fazer parte de nós. Tudo o que aprendi continuo a usar e, se analisar o quanto sou muito feliz a fazer o que faço, não trocaria isso por nada", conclui.