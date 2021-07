Anabela Moreira: "É este ano que vou ler António Damásio"

Margarida Fonseca Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

"Os dez mandamentos do verão" para a atriz Anabela Moreira.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

decidir que vou dizer "não" a coisas que me retirem o descanso. Acabo sempre por não conseguir e digo sim.

2. É este ano que vou ler...

"A estranha ordem das coisas", de António Damásio.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

penso no mandamento número 1.

4. Jamais passaria férias com...

muita gente. Prefiro férias com pouca gente metida ao barulho.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

respirar fundo e ter confiança no futuro.

PUB

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

afasto-me.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser...

silêncio.

8. O que me irrita mais nas férias é...

não ter tudo pago.

9. Os amores de verão são...

tudo menos amor?

10. Um verão que jamais esquecerei é...

sempre o próximo.