André Gago entre a representação e a música: "As pessoas estão felizes por assistir a um espetáculo"

Afastado da televisão há algum tempo para se dedicar à música, ator André Gago prepara-se para voltar ao pequeno ecrã no próximo ano, na RTP.

Ele está de volta à representação. Depois de alguns anos longe do pequeno ecrã, nomeadamente das novelas - a última que interpretou foi "A única mulher", para a TVI, em 2015 -, André Gago regressa para participar na nova série medieval da RTP, que se estreia no início do próximo ano.

"Tenho estado afastado porque estou dedicado à música para compor, e tenho uma série de espetáculos com músicas minhas. Tem sido este o meu palco", refere o ator, em conversa com o JN.

"Já desde 2018 que não fazia televisão. No ano passado participei numa peça para a RTP Palco chamada "O teatro também se lê", na qual fiz um monólogo, que me deu imenso prazer. Esta série medieval é o primeiro trabalho de maior fôlego ao fim de algum tempo", diz, numa referência à série "A rainha e a bastarda".

"Estou muito excitado por começar a trabalhar numa série de época, porque é uma coisa que não se faz com frequência e que é sempre desafio adicional - há trabalho físico que é necessário, nomeadamente usar a roupa pesada, a espada, e montar a cavalo com esses pormenores todos. Serei o Estevão da Guarda, um amigo do rei D. Dinis, que partilha com ele o gosto pela poesia e é um trovador."

O ator não fica indiferente à pandemia. "Tive, inclusivamente, perdas com a covid-19. Isto não foi uma brincadeira. Espero que neste momento se consolide a situação para não fazermos marcha atrás ou ter mais uma vaga da pandemia. É uma responsabilidade geral, já todos pagamos altos preços em saúde e em vidas."

Trabalho não falta a André Gago. "Felizmente, lá em casa, não fomos afetados. O ano passado foi interessante em termos de trabalho e este ano também está a ser. Espero que os espetáculos ao vivo, feitos por artistas, tenham uma procura intensa. Algum dinheiro há de ter sobrado para recuperar. Noto que as pessoas estão felizes por assistir a um espetáculo ao vivo e depois são seguros, a cultura é segura, os espetáculos prepararam-se bem."