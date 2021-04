André Villas-Boas partilha paixão com o filho mais novo

Sara Oliveira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Enquanto não surge novo desafio no futebol, treinador desbrava montes de mota e na companhia de Frederico, de quase seis anos.

A par do futebol, os desportos motorizados são outra das paixões de André Villas-Boas, que parece já ter contagiado os filhos. Depois de ter rescindido com os franceses do Marselha, o treinador voltou a Portugal, aproveitando agora o tempo com a família que formou ao lado de Joana Villas-Boas.

Enquanto não chega um novo desafio profissional, os dias têm-se dividido entre o Porto, onde tem a sua residência habitual, e o Gerês, onde também possui uma moradia com espaço para aventuras. No Parque Nacional Peneda-Gerês, nos trilhos que há muito fazia com amigos, agora Villas-Boas conta com a companhia do filho mais novo para andar de mota. Apesar de ainda não ter seis anos, Frederico já conduz o seu próprio exemplar, equipado a rigor, por montes e vales. André registou momentos do último passeio e mostrou nas redes sociais a satisfação do petiz. Os emojis na legenda não deixaram dúvidas do quanto lhe agrada que a criança lhe siga as pisadas, denotando uma grande cumplicidade.

Desta vez, Benedita, de 11 anos, e Carolina, de dez, não acompanharam o pai e o irmão, mas também sabem andar sobre duas rodas. As pré-adolescentes alinham em manobras radicais, inclusive andando de skate na praça que rodeia a Casa da Música, no Porto, um local de eleição para quem gosta de deslizar em cima das pranchas.