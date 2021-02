André Villas-Boas: Um romântico longe do futebol

Sara Oliveira Hoje às 19:29 Facebook

Ainda a negociar a saída do Marselha, treinador voltou a Portugal, onde mimou a mulher, Joana, inspirado por São Valentim.

Após pedir a demissão do comando técnico do Olympique de Marselha, André Villas-Boas regressou ao Porto, para junto da família que o visitava com regularidade enquanto esteve em França. E este fim de semana foi passado na quinta que tem no Gerês, sempre na companhia da mulher, Joana Villas-Boas, e dos três filhos, Frederico, de cinco anos; Carolina, de dez; e Benedita, de 11 anos, de quem várias vezes dizia sentir saudades quando estava longe.

No Instagram, o técnico publicou uma fotografia com a mulher com quem está casado há quase 17 anos, tirada na montanha Sainte-Victoire, ainda em território francês, numa paisagem imortalizada nas pinturas do impressionista Paul Cézanne. "Amor da minha vida", escreveu, para desejar um "feliz Dia dos Namorados". A publicação somou poucas reações, pois André desativou todos os comentários. Longe das redes sociais, rematou o romantismo mimando Joana com um ramo de rosas vermelhas, assinalando o São Valentim como mandam as regras.

Neste momento, André Villas-Boas ainda negocia a rescisão do contrato que o une ao clube até junho, estando suspenso desde o início de fevereiro, depois de ter criticado a contratação do médio Oliver Ntcham por ter acontecido sem o seu consentimento.