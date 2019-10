Andreia Dinis recorda mãe em dia de aniversário

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:04 Facebook

Andreia Dinis recordou publicamente a mãe, Maria da Graça, este sábado, no dia em que completaria 62 anos. A atriz deixou uma mensagem emotiva no perfil de Instagram para assinalar a data em que a mãe celebrava o dia de aniversário antes da morte da mesma. Assim, Andreia Dinis fez um vídeo com várias fotografias que acompanhavam a canção “Melodia da Saudade”, de Fernando Daniel. “No dia em que farias 62 anos, a tua filha mais velha, estreia uma peça. Sei que estarias sentada na primeira fila, se aqui estivesses. Assim, vais olhar daí do céu e, juntas, vamos festejar […]